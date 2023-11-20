Van’da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van’da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet elektrikli bisiklet ele geçirilmiş ve sahibine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan da 655 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, 4 şahsa kumar oynamaktan 16 bin 220 TL, 2 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 27 şahıs yakalanmış, toplamda 30 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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