Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 20 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 3 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 270 paket kaçak sigara, 23 adet kaçak telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 27 şahıs yakalanmış, toplamda 58 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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