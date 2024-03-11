Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Van’da değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı
Van’da jandarmanın operasyonuyla değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 4 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 776 devriye icra edildiği belirtildi.

Valilik “67 bin 157 şahıs ve 64 bin 733 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 1, dolandırıcılıktan 18, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, diğer suçlardan 25 şahıs olmak üzere toplam 49 şahıs yakalanmış olup 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” açıklamasını yaptı.

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