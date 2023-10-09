Van’da değişik suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü/amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet dolu tüfek kartuşu, 3 adet boş tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet motosiklet, 2 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ise 110 paket kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 24 şahıs yakalanmış, toplamda 40 yıl hapis cezası bulunan 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.