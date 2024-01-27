Van'da eksi 6 derece havada buz gibi suda yüzdüler

Kaynak: DHA
Van'da eksi 6 derece havada buz gibi suda yüzdüler
Van'da bir grup, kentin kış turizmine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada eksi 6 derece havada buz gibi suya atlayıp, yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi olan yaklaşık 50 kişi, bu yıl 5’ incisini gerçekleştirdikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde buluştu. Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yapılan şenlikte grup, eksi 6 derecelik soğukta binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin buz gibi suyuna atlayıp yüzdü.

ETKİNLİKTE SLOGANLAR ATILDI

Yapılan etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki de gösteren grup, ‘Kahrolsun İsrail’ ve ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ sloganlarıyla sesini duyurmaya çalıştı.

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