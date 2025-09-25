Van'da facia! Anne ve 2 oğlu öldürüldü

Dehşete düşüren olay Van Gürpınar'da yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 aile dün akşam 'barıştırılmak' amacıyla bir araya getirildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) husumetlileri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

ANNE VE 2 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye silah seslerini duyanların ihbarıyla çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

