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Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’da kaçakçılık olaylarına karışan 10 şahsa polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:29
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Van’da gümrük kaçağı operasyonu

Van’da kaçakçılık operasyonu
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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 5 şişe alkol, 620 paket sigara ele geçirilmiştir. 2863 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet AK-47 tüfek, 24 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.


(Kaynak: İHA)

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