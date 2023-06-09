Van'da, husumetli 2 belediye işçisi birbirlerini tabancayla öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında Özalp ilçesine bağlı Mahmutalan ile Şehittepe mahalleleri arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait araçta seyir halinde olan M.B. ve İ.G. isimli iki belediye işçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki işçi de yanlarında bulunan tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Olayda M.B. araç içerisinde, İ.G. ise araçtan inmeye çalışırken yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.