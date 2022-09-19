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Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’da il genelinde polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken bin 779 paket sigara, 530 litre akaryakıt, 5 litre ve 4 şişe alkol, 144 adet puro, 47 adet elektronik sigara, 24 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:06
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Van’da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Van’da kaçakçılık operasyonu
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Van’da polis ekipleri tarafından 1 haftalık yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; bin 779 paket sigara, 530 litre akaryakıt, 5 litre ve 4 şişe alkol, 144 adet puro, 47 adet elektronik sigara, 24 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Resmi belgede sahtecilik ve tefecilik suçları çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 33 adet banka dekontu, 8 adet senet, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay çerçevesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.

(Kaynak: İHA)

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