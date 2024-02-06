Van’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA
Van’da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Saray Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına yoğunlaştı.

aw136301-02.jpgKar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği ilçede; vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımın aksamaması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerin mesai gözetmeksizin yol açma faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

aw136301-03.jpg

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar da belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

aw136301-04.jpg

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa Spor
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı. Duyanların dudağı uçukladı! Spor
Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı. Duyanların dudağı uçukladı!
Bilecik Belediye Meclisi tarihinde ilk defa kilitlendi Gündem
Bilecik Belediye Meclisi tarihinde ilk defa kilitlendi
Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı Spor
Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı
Menzil şeyhi müritlerinden Avrupa'da sessiz olmalarını istedi. Türkiye'de çakarlı araçlarla şov yapıyorlardı Gündem
Menzil şeyhi müritlerinden Avrupa'da sessiz olmalarını istedi. Türkiye'de çakarlı araçlarla şov yapıyorlardı
Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu Gündem
Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu