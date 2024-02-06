Van’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.
Kar yağışının ardından Saray Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarına yoğunlaştı.
Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği ilçede; vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımın aksamaması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekiplerin mesai gözetmeksizin yol açma faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar da belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.