Van'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Van’da minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Van'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran tüneli civarında, Fetih Can Akkal yönetimindeki 33 VSM 07 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 E 1881 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Kazada Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fetih Can Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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