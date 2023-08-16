Van'da korkutan yangın

Van'ın Tuşba ilçesinde odunluk, garaj ve arazide çıkan yangın korkuya neden olurken, mahalleli traktörlerle yangıma müdahale etti.

KAYNAK: İHA
Van'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde ikamet eden Cevdet Demircan isimli vatandaşın odunluğu ile garajda meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan yangını fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri kovalarla ve traktörlerle yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından eve sıçramadan söndürlürken mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Yangında, odunluk, kiler, garaj ve yaklaşık 4-5 hektarlık alan yandı.

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Mahalle muhtarı Zeki Akyürek, "Çıkan yangında çok şükür can kaybımız yok. Vatandaşımız maddi zarara uğradı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri ile birlikle canla başla yangına müdahale etti. Şu anda hasar tespit yapılmadı. Sonra yapılacak" dedi.
Ev sahibi Cevdet Demircan, ocağın üzerinde yemek yaptığı sıra rüzgarın da etkisiyle ocaktan çıkan kıvılcımın otlara sıçradığını, itfaiye ve mahalle sakinleri yangını söndürdüğünü söyledi.

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