Van'da korkutan yangın

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangından dolayı korkulu anlar yaşanırken, kentte bulunan bütün kurumların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Van'da korkutan yangın

(İHA) İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bostaniçi Saman Sitesi'nde saat 21.30 sularında yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu, Edremit, Kurubaş, Gevaş Grup Amirliği ile Van Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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