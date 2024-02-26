Van’da minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 14 yaralı

Dün akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’de çığ düştü.
Çığ düştüğü esnada yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole devrildi.
Çığ düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.
Bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.