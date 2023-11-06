Van'da operasyon: 12 tutuklama

Van'da değişik suçlardan dolayı aranması bulunan 12 kişi adli makamlarca tutuklandı

KAYNAK: İHA
Van'da operasyon: 12 tutuklama

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız silah ve 1 adet kurusıkı silah ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet motosiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altın, 64 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna konu malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ele geçen malzemeler; 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 30 şahıs yakalanmış, toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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