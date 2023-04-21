Van’da sağanak yağış etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Van’da etkili olan sağanak yağmur sonucu bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Van’da sağanak yağış etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Van’da dün gece yarısı başlayan sağanak, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu.

Aniden bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan, Cevdetpaşa, Selimbey Mahallesi ile Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evler ile Bağdat İş Merkezi'ni su bastı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden itfaiye ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının yaşandığı evlere müdahale ediyor.

Öte yandan sağanak yağmur, şehir merkezindeki caddelerde de etkili oldu. (İHA)

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