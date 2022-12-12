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Van’da sığınmacı kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

Van’da sığınmacı kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 organizatörden 13’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 08:44
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Van'da sığınmacı kaçakçılığı yapan

Van’da sığınmacı kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
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İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifrelenip yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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