﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “21- 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 24, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3 olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. (İHA)