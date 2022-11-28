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Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van’da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:31
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Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “21- 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 24, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3 olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. (İHA)

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