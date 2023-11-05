Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde kapalı kasa kamyonetin takla attığı kazada 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Saray Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BC 854 plakalı kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

aw069839-04.jpgİhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

aw069839-01.jpgYaralılar ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw069839-02.jpgKazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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