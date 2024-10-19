Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Van'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül'ün oğlu Mert Gönül de hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Van- Hakkari kara yolu Kurubas Geçidi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden hafif ticari araç, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile karşıdan gelen kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Kazada yaralılanlar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, hayatını kaybetti. İsmail Gönül'ün kazada yaralanan oğlu Mert Gönül de bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu, Başkale ilçesinde toprağa verilecek.

Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

Van'daki kazada AK Parti'li isim hayatını kaybetmişti! Ölü sayısı 2'ye çıktı

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