Vandallar üst geçit asansörlerine saldırdı

Yaya ulaşımı için hayati önem taşıyan üst geçitler, bir kez daha vandalların hedefi oldu. Düzce Belediyesi tarafından düzenli bakımları yapılan asansörler, bu saldırı sonrası yeniden hizmet dışı kaldı. Daha önce de defalarca saldırıya uğrayan ve güvenlik kamerası ile kayıt cihazları çalınan D-100 Karayolu Hamidiye Mevkii'ndeki asansörler, son saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın milli servete zarar verip sosyal yaşantıyı baltalayan bu şahısları görmeleri halinde, 153 Beyaz Masa ve kolluk kuvvetlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.