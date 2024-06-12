Vandallar üst geçit asansörlerine saldırdı

Kaynak: İHA
Vandallar üst geçit asansörlerine saldırdı

Düzce D-100 Karayolu üzeri Hamidiye Mahallesi mevkiinde bulunan üst geçidin asansörü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yaya ulaşımı için hayati önem taşıyan üst geçitler, bir kez daha vandalların hedefi oldu. Düzce Belediyesi tarafından düzenli bakımları yapılan asansörler, bu saldırı sonrası yeniden hizmet dışı kaldı. Daha önce de defalarca saldırıya uğrayan ve güvenlik kamerası ile kayıt cihazları çalınan D-100 Karayolu Hamidiye Mevkii'ndeki asansörler, son saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın milli servete zarar verip sosyal yaşantıyı baltalayan bu şahısları görmeleri halinde, 153 Beyaz Masa ve kolluk kuvvetlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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