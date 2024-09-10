Vaniköy'deki kaçak villa krize neden olmuştu. İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Görüşme, İmamoğlu’nun talebi üzerine bakanlıkta gerçekleştirildi ve yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile İstanbul’un depreme hazırlık, kentsel dönüşüm ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması gibi önemli konular üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kurum, "İstanbul için hayati öneme sahip bu konularda yerel yönetimlerle istişarelerimizin devam edeceğini" vurguladı.

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bakan Kurum ile İstanbul’un bakanlığın sorumluluk alanına giren meseleleri üzerine faydalı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Murat Kurum'un paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik.

Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk.

Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik.



Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde… pic.twitter.com/ntJbGx2KFP — Murat KURUM (@murat_kurum) September 10, 2024

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar Vaniköy’de, Boğaziçi Öngörüm Bölgesi’nde izinsiz olarak başlatılan villa inşaatı, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

22 Ağustos sabahı İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inşaatın bulunduğu alana giderek, daha önce suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan villada incelemeler gerçekleştirdi ve inşaat faaliyetlerini durdurdu.