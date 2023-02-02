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Manchester United'ın Fransız oyuncusu Raphael Varane'den flaş karar

Raphael Varane, 29 yaşında Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:48
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Varane Milli Takım'ı bıraktı

Manchester United'ın Fransız oyuncusu Raphael Varane'den flaş karar
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fransız stoperi Raphael Varane, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Varane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On yıl boyunca büyük ülkemizi temsil etmek hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Birkaç aydır düşünüyorum ve milli takımda emekli olmam için doğru zaman olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 93 maçta 5 gol kaydetti.

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