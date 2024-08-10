Vaşak yavrusu bulundu

Vaşak, Türkiye'nin birçok bölgesinde nadir görülen ve kediye benzerliği ile bilinen bir türdür. Yavru vaşak, Havza'nın Erikbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk defa görüldü.

Olay, 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman'ın, ailesiyle birlikte Erikbelen Mahallesi'nde yaptığı bir yürüyüş sırasında gerçekleşti. Yaman, çalılıklar arasından gelen ince sesleri duydu ve sesi takip ederek vaşak yavrusunu buldu. Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru vaşak, yalnız ve yardıma muhtaç bir durumda bulundu.

Yaman, yavru vaşağı bulur bulmaz, onu güvenli bir şekilde Havza ilçesine götürdü. İlk olarak Havza Orman İşletme Şefliği’ni bilgilendirdi ve yetkililerin gelmesini beklerken yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük bir özen gösterdi. Kendi imkânlarıyla yavruya şırınga ile süt ve su vererek geçici bakımını üstlendi.

Yavru vaşak, Havza Orman İşletme Şefliği yetkilileri tarafından alındı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edilmek üzere ilgili merkeze yönlendirildi. Yetkililer, yavrunun sağlık durumunu kontrol ederek gerekli tedbirleri aldı ve onu en uygun ortamda rehabilite edilmesi için gerekli adımları attı.

Kaan Eren Yaman, yaşadığı bu sıra dışı deneyimi şu şekilde ifade etti: "Ağaçların arasında yürürken bir ses duydum. Sesin geldiği yeri araştırdığımda bu yavru vaşağı buldum. Onu yalnız başına görünce hemen yanımıza aldık ve Havza’ya getirdik. Burada ona süt ve su verdik, daha sonra da yetkililere haber verdik. Onlar da yavruyu bizden teslim alarak gerekli yerlere ulaştırdılar."