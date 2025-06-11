Vatan kahramanları unutulmadı: Ağaçören’de şehitlere vefa!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Ağaçören’de düzenlenen programa Kaymakam Metin Korkmaz, devlet yetkilileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa İlçe Emniyet Amiri Harun Kolyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Ercan ASLAN, İlçe Müftüsü Adem Bozkurt, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar duygusal anlar yaşarken, şehit ailelerine gösterilen saygı ve ilgi dikkat çekti. Kabirleri başında yapılan törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualarla şehitlerimizin hatıraları yâd edildi.

Kaymakam Metin Korkmaz, kabir ziyaretlerinin ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ailelerle yakından ilgilenen Korkmaz, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda ettiler. Onların emaneti olan aileleri, devletimiz ve milletimiz için son derece kıymetlidir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun.”

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Devletin sıcak elini bir kez daha hisseden şehit aileleri, yapılan ziyaret ve anma programı için teşekkür ederek, çocuklarının unutulmamasının kendilerine büyük bir moral ve güç verdiğini ifade etti.

Ağaçören Kaymakamlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiği gibi, vatan uğruna canını veren şehitlerimizin asla unutulmayacağını da bir kez daha gösterdi.

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