Vatandaş ancak bir avuç mercimek alabiliyor. 1 adet patlıcan 10 TL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Bor'da pazarcı esnafını ziyaret etti.

Gürer, pazarda farklı ürünlerin tane üzerinden fiyatını sorarken “Ünlü Bor pazarındayız. Bir adet biber 2 lira 10 kuruşa tekabül ediyor. Kilosu 70 lira. Şimdi terazimizin üstüne koyuyoruz. Evet, bir adet biber 2 lira 10 kuruş. Patlıcanın kilosu da 50 lira. Bir adet patlıcan 9 lira 75 kuruş” ifadelerini kullandı.

Gürer’in ziyaret ettiği pazarcılardan biri ise, “Biraz önce biri geldi. ‘Mercimek ne kadar?’ dedi. 80 lira dedim. ‘30 liralık ver bana’ dedi. Bir avuç kadar geldi. Ben utandım. Ne yapayım? Ben yalnız doymam onla.” derken, Gürer “Avuçla mı mercimek alıyor yani?” diye sorduğu esnaf, “Verdiğim şu işte 30 liraya” diyerek verdiği miktarı gösterip, “Şunla ben doymam. Bir de gidip aile ile yiyecek bunu. 80 liraya satıyorum. Yeşil mercimeği 70 liraya zaten ben alıyorum. 10 lira kar edeceğim, o da poşete, ona buna gidiyor. Bana bir şey kalmıyor. Nohut piyasası 60-70 lira. Ben kendim ürettiğim için 50 liraya satıyorum.” dedi.

Gürer, fiyatlar artışının nedenini sorduğu pazarcı esnafıyla şöyle bir diyalog yaşandı:

Pazarcı: “Şöyle vekilim, biz alırken örnek veriyorum tohum alacağım, tarım krediye vardım. Benim buğdaya 5 lira verdi. Alırken tohumu 18 liraya aldım. Bir de bizden alırken 40 nazla alıyorlar. Yok rutubet mi var içinde, nem mi var içinde? 40 dereden su getiriyorlar.”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Girdi maliyeti artıkça satış fiyatları artıyor. Pazar yerinde dahi fiyatlar böyle olursa marketleri varın siz düşünün.”