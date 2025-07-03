Vatandaş Bakan Şimşek’i topa tuttu: Ekonomik modeliniz ile emekli dibi gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vatandaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 1,37 olarak açıkladığı haziran enflasyon verilerini “Enflasyonda yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek” sözleriyle değerlendiren Bakan Şimşek’e tepki göstererek “Biz iyileşen bir şey görmüyoruz, siz Türkiye’de yaşadığınıza emin misiniz” diye sordu.

YÜZDE 50'YE İNDİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Haziranda aylık enflasyonun, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen aylık yüzde 1,37 yıllık ise gerçekleştiğine işaret eden Mehmet Şimşek, ataletin yüksek olduğu hizmetler sektöründe yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50'ye indiğine dikkati çekti.

Şimşek paylaşımında "Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti. Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN ŞİMŞEK'E TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan Şimşek’in bu paylaşımına vatandaştan tepki yağdı.

Şimşek’in paylaşımına yapılan yorumların bazıları şöyle:

@HamdiCelikbas: Sayın Bakanım; Memuru ve emekliyi yine enflasyona ezdirmeyip sıkı sıkı kucakladığınız için çok teşekkür ederiz!

@maliyekonomi: Enflasyon düşer, hayat pahalılığı düşmez…

@brsakblt89: Kiralardan ve kira artış oranından haberiniz vardır umarım. Birileri hâlâ 5 bin lira sanıyor da bir kontrol etseniz mi acaba!

@cbmhmt: Sayın Bakan dün akşam 26 liraya aldığım çikolata 36 lira olmuş.. Hangi matematiksel hesaplama ile 1.37 hesapladınız? Ne demeli, nasıl davranmalıyız bize bir deyin bakalım!

@Feyza24496917: ‘Enflasyonu düştü’ diye açıklamak realiteyi değiştirmiyor.

@Ozlem31154147: Bu ülkede ekonomi kafayı yemiş siz nasıl insanlarsınız. En son emekliler kalmıştı onlarda Türkiye’yi terk edecek. Bulgaristan oturum veriyor ona mı güveniyorsunuz? Temmuz ayı kirada olan bir emekli memur evinin kirasını %43,23 zam yaparak ödeyecek ancak maaşına %15,57 zam!

@borsadoktorucom: Emekliye memura %15 ama kiralarına %43 zam…

@Aslan21353: İyi o zaman madem enflasyon bu denli düşmüşken okkalı bir faiz indirimi yaparsınız artık

@35_5_izmirli: Neden mesajınızda TÜİK ismi geçmiyor? Enflasyonu açıklayan kurum TÜİK değil mi?

@arsinli_88: Bu anlattıklarınıza siz bile inanmıyorsunuz…

@faikakgl13: Yalan, yalan… Size kimse inanmıyor… Gerçek enflasyon pazarlar, dükkanlar ve kiralarda.

@xonly67: Sayın Şimşek; B u artan jeopolitik gerginlikte artan enflasyon emekliyi ilgilendirmiyor mu? Sizin ekonomik modeliniz ile emekli dibi gördü. Bunun ahı var, nizamı öteki dünyası var. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Emekliyi bitirdiniz

@nkb0655: “Vatandaşım müsterih olsun” diyen Sayın Bakan, sizin emekliyi asgari ücretliyi zerre düşünmediğiniz ortada. @tuikbilgi’nin verdiği enflasyon verilerinin zerre güvenirliği yok. En kolay yolu seçmek ne güzel, garibin kafasına vur ekmeğini al. Emeklinin maaşından kes, bütçeyi düzelt.

@muhammedaliapak: Asgari ücret 22.100 lira ev kira 25 bin lira. Göstere göstere ‘Enflasyon harika’ diyorlar.

@EYTsltn: Siz Türkiye’de yaşadığınıza emin misiniz Sayın Şimşek?

@me42341471: Allah aşkına bizimle alay etmeyi bırakın.!!!

@MustafaK1967: Stagflasyonla enflasyonu düşürürsünüz ama kim bilir kaç şirket beraberinde gider, kaç insan işsiz kalır!!! Bu sistemle ekonomist matematikte kazanır ama halk ne hale geliri kışa doğru gayet iyi göreceğiz!!!

@mrkarakusGS: Mehmet bey hangi verileri baz aldınız açıklardanız mutlu olurum. Çünkü ben düşüşten çok yükselmeyi hissediyorum. Gelir vergisini ödeyen yurttaş!

@sosyalsorumsuzl: Şu doğal gaz zammını anlatır mısınız biraz. Neden 1 Temmuz’dan geçerli oldu?

@smmm_donduoner: Şaka gibisiniz. 14.469 TL emekli maaşı alan ve 22.104 TL alan asgari ücretli enflasyonun düştüğüne inanmıyor. Esnaflar batıyor. Fabrikalar konkordato ilan ediyor. Hangi iyileşmeden bahsediyorsunuz. Biz iyileşen bir şey görmüyoruz. El vicdan!

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