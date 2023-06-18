Vatandaş her gün daha da borca batıyor

Yıllardır ekonomik krizden kurtulamayan Türkiye’de seçimlerin sona ermesinden sonra yeni kurtuluş yolları aranırken, vatandaşın her geçen daha fazla borç altına girdiği Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından da gözler önüne serildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Risk Merkezi aylık bülteninden derlediği veriler ise vatandaştan devlete kadar her kişi ve kurumun borçla boğuştuğunu gösteriyor.

2 MİLYON KİŞİ DAHA KREDİYE GİRDİ

Nisan 2022 tarihinde 36 milyon 509 bin kişi kredi kullanırken, tam bir sene sonra 38 milyon 478 bin kişi kredi kullanmaya başladı. Bu kredilerin tutarı ise 1 trilyon 992 milyar liraya denk geliyor.

Son bir yılda bireysel kredi kartı kullanan kişi sayısı ise 34 milyon 701 bin kişi oldu. Bu sayı geçtiğimiz yıl 31 milyon 756 bin idi.

Bu kredi kartlarının toplam borcu ise 240.1 milyar liradan 645.7 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartı kullanan vatandaşların ortalama borcu ise 7 bin 561 liradan 18 bin 607 liraya kadar sıçradı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER YİNE PİYASADA

Çeklerdeki sorunların tekrar yükselişe geçtiği de Risk Merkezinin raporuna yansıdı.

Bankalara ibraz edilen çek sayısı 1 milyon 915 bin adeti bulurken bunların tutarı 414.1 milyar lira oldu.

Bu artış geçen seneye göre yüzde 74.3 oranında.

Çeklerdeki karşılıksız işlem sayısı ise 14 bin 277 adet oldu. Bu karşılıksız çeklerin tutarı ise 4.8 milyar lira oldu.