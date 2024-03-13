Vatandaş isyan etti: 'Reise dik dur eğilme dedik. Kendisi eğilmedi bizim başımızı manava bakkala eğdi'

Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş isyan etti: 'Reise dik dur eğilme dedik. Kendisi eğilmedi bizim başımızı manava bakkala eğdi'
Bir vatandaşın, Reis'e mitinglerde destek verirken "Dik dur eğilme" sloganıyla ironik bir şekilde kasaba, manava, bakkala eğilme durumunu vurgulaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mitinglerde destek verirken kullanılan "Dik dur eğilme" sloganıyla ilgili yaptığı ironik yorum sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "Reisimize mitinglerde 'Dik dur eğilme' diye destek olduk. Kendisi eğilmedi ama bizi kasaba, manava, bakkala eğdi." şeklinde konuştu. Bu sözler, hem siyasi bir eleştiri hem de mizahi bir üslupla dile getirilen bir durumu ifade ediyor. Vatandaşın bu sözleri, sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak yorumlara açıldı.

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