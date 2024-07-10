Vatandaş pazarda İETT şoförünü İmamoğlu'na şikayet etti

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Vatandaş pazarda İETT şoförünü İmamoğlu'na şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İETT şoförü hakkındaki şikayeti üzerine yetkililerle iletişime geçerek sorunun çözülmesi için talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İETT şoförü hakkında yaptığı şikayet üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Vatandaşın şikayetini dikkate alan İmamoğlu, ilgili yetkililerle irtibata geçerek sorunun çözülmesi için talimat verdi.

Olay, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'na ulaşarak yaşadığı sıkıntıyı dile getirmesiyle başladı. Vatandaş, İETT şoförünün kaba davranışlarından şikayet ederek, bu durumu İmamoğlu'na iletti. Başkan İmamoğlu, vatandaşın şikayetini hızla değerlendirerek, konunun incelenmesi ve çözülmesi için İETT yetkililerine talimat verdi.

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