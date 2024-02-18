Vatandaş size oy vermeyeceğim deyince İmamoğlu kahkaha attı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, vatandaşların ve siyasi partilerin gözü kulağı İstanbul sonuçlarına kilitlenmiş durumda. İBB’nin mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en güçlü rakibi Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum olarak gösteriliyor.

Başta İmamoğlu ve Kurum olmak üzere siyasi partilerin İBB adayları hem toplantılar hem de sokak turları ile vatandaşlardan oy toplamaya devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sokakta gezerken bir vatandaş ile arasında geçen diyalog ise gündem oldu. Bir genç vatandaş, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdikten sonra kendisine, “Başkanım ben 31 Martta size oy vermeyeceğim” dedi.

İmamoğlu ise vatandaşa ‘olsun’ dedi.

Bunun üzerine genç vatandaş, “ikinci turda vereceğim” deyince İmamoğlu, ikinci turun olmadığını söyledi. Vatandaş, “Belediye seçimlerinde iki tur yapıyorlar ya, alıştık” ifadelerini kullanınca Ekrem İmamoğlu kahkaha atarak vatandaşa sarıldı.

İmamoğlu ile vatandaşın arasından gerçekleşen diyalog sosyal medyada gündem oldu.