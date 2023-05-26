Vatandaş soğan alamazken Saray’daki iftar görüntüleri gündem oldu. Kanal D yayınlamıştı

Editör: Erhan Songür

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşları soğan ve patates bile alamayacak noktaya getirdi. TÜİK’in açıkladığı verilerde enflasyon düşüyor gibi görünse de çarşıda ve pazardaki durum verilerin tam tersini gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın Saray’da düzenlediği bir iftar yemeği vatandaşların geçim derdine rağmen Saray’ın ‘İtibardan tasarruf etmediğini’ bir kez daha ortaya koydu. 2018 yılında Kanal D’nin çektiği görüntülerde iftar öncesi yapılan hazırlıklar görüntülendi. 150 kişilik garson ekibinin aynı anda servis yapmak için prova yapması dikkat çekerken, masalardaki örgüler ise dikkatli bir şekilde ütülendi.

İftarda Osmanlı ve Türk mutfağından oluşan bir menü yer almıştı.