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İlaç fiyatları anında yüzde 80 düştü

Türk insanının ilaç bulabilmek için eczane eczane dolaşmasının nedeni ortaya çıktı. Gürcistan Türkiye'den getirilen ilaçlara kapılarını açtı. Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 oranında ucuzladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:30
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Vatandaşın bulamadığı ilaçlar bakın nereye gönderilmiş. Fiyatlar anında yüzde 80 düştü. Demek ki artık kimse yetkilileri dinlemiyor

İlaç fiyatları anında yüzde 80 düştü
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OdaTV'nin haberine göre, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını bu yıl Türkiye'den getirilen yüksek kaliteli ilaçlara açtıklarını belirtti. İrakli Garibaşvili  "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ila 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık." dedi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı konuşmada Gürcistan için 2022'yi değerlendirdi.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ifade eden Garibaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki insanların ağır şartlarda yaşadığını belirtti.

Ülkenin toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması için barışçıl yöntemleri kullanmaya devam edeceklerini dile getiren Garibaşvili, "Elbette bizim politikamız barışçıldır, bunca savaşın yaralarını sarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"10 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması durumunda Abhazya ile Güney Osetya'da ciddi ekonomik yatırımların yapılmasını planladıklarını aktaran Garibaşvili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin birleşmesi durumunda ilk üç yılda Abhazya ve Samachablo'ya (Güney Osetya) yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapabiliriz. Çok rahat organize edilebilir, biz bunu düşündük. Ekonomi Şurası'nda bu konu hakkında tartıştık. Abhazya ikinci Monako olabilir, bu bir abartı değil. Abhazya, ikinci Monako ve Sohum (Abhazya'nın en önemli kenti), ikinci Monte Carlo olabilmesi için büyük bir potansiyele sahip."

İLAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ

Konuşmasında sağlık alanında uyguladıkları reformlara değinen Garibaşvili, ilaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatların düşürülmesi için Türkiye'den getirilen yüksek kaliteli ilaçlara pazar açtıklarını kaydetti.

Bu yılın başından beri Türkiye'den ilaç ithal etmeye başladıklarını hatırlatan Garibaşvili, "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ile 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık." diye konuştu.

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vatandaş
28.12.2022 08:32
hayaldi gerçek oldu.  
 
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