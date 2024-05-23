Vatandaşlardan sokak hayvanları düzenlemesine tepki

Kaynak: İHA
Vatandaşlardan sokak hayvanları düzenlemesine tepki

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan düzenlemeye tepki gösterdi.

Alanya ilçesinde toplanan bir grup vatandaş, sokak hayvanlarının uyutulması planlanan yeni düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Atatürk Anıtı önünde eylem gerçekleştirdi. "Candostlarımızı ölüme göndermeyeceğiz”, “Sokaktayım yanındayım” yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar adına açıklamayı Avukat Ali Can Atalay yaptı.

Atalay, “Ötenazi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli gibi yumuşatılmış ifadelerle ile sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik etik dışı ve kanun dışı uygulamaları protesto etmek, hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda dostlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

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