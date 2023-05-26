Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru karaca koruma altına alındı.

Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı

Kastamonu merkez ilçe Çatören Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından yeni doğmuş 2 yavru karaca bulundu. Yakınlarında annesi olmayan ve bitkin halde bulunan karacaların durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

aw899828-02.jpgYetkililer tarafından teslim alınan yavru karacalar, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Gerçekleştirilen ilk muayenelerinde yavru karacaların herhangi bir yaralarının bulunmadığı soğuk ve yağmurdan bitkin düştükleri tespit edildi.

aw899828-03.jpgYavru karacalar veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalelerinin ardından rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması amacıyla Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi' ne nakledildi. (İHA)

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