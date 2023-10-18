Vay canına! 1. Lig'deki maçın bilet fiyatı rekor kırdı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Maçın başlamasına sayılı günler kala Tuzlaspor maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Biletin fiyatını gören taraftarlar gözlerine inanamadı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ 5 BİN TL

Tuzlaspor-Kocaelispor maçının 1. kategori bileti için 4 bin TL, deplasman tribünü bileti ise 5 bin TL olarak açıklandı.

FİYATLARA BÜYÜK TEPKİ VAR

Yeşil- Siyahlı taraftarlar açıklanan bu fiyata büyük tepki gösterdi. İstanbul ekibinin yönetiminin ise bilet fiyatını makul seviyeye çekmesi bekleniyor.