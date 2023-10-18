Vay canına! 1. Lig'deki maçın bilet fiyatı rekor kırdı

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Tuzlaspor-Kocaelispor maçının bilet fiyatını görenler gözlerine inanamadı.

Vay canına! 1. Lig'deki maçın bilet fiyatı rekor kırdı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

Maçın başlamasına sayılı günler kala Tuzlaspor maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Biletin fiyatını gören taraftarlar gözlerine inanamadı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ 5 BİN TL
Tuzlaspor-Kocaelispor maçının 1. kategori bileti için 4 bin TL, deplasman tribünü bileti ise 5 bin TL olarak açıklandı.

FİYATLARA BÜYÜK TEPKİ VAR
Yeşil- Siyahlı taraftarlar açıklanan bu fiyata büyük tepki gösterdi. İstanbul ekibinin yönetiminin ise bilet fiyatını makul seviyeye çekmesi bekleniyor.

f8u99h2w0aan1bi.jpeg

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Kurbağa kaçakçılarına 1 milyon 465 bin 890 TL'lik rekor ceza Gündem
Kurbağa kaçakçılarına 1 milyon 465 bin 890 TL'lik rekor ceza
Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Beşiktaş için yaptım Spor
Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Beşiktaş için yaptım
ABD Başkanı Biden İsrail’den ayrıldı Dünya
ABD Başkanı Biden İsrail’den ayrıldı
İsrail bu kez de camiyi hedef aldı. Ölü ve yaralılar var Gündem
İsrail bu kez de camiyi hedef aldı. Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'dan İsrail-Filistin meselesine dair yeni açıklama. "İnsani ateşkes ve kalıcı istikrar..." Siyaset
Erdoğan'dan İsrail-Filistin meselesine dair yeni açıklama. "İnsani ateşkes ve kalıcı istikrar..."