Ve beklenen oldu. Eski yıldızı Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş Kulübü yeni transferini resmen duyurdu. Bir süredir görüştüğü eski oyuncusunu tekrar transfer etti.
Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 2018-19 sezonunda da formamızı giyen pasör Merve Tanıl’la sözleşme imzaladı.
Merve Tanıl’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
Merve Tanıl kimdir?
22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. 179 cm boyundaki pasör; Fenerbahçe, Bursa Bş. Bld. Spor, Çanakkale Belediyespor, İlbank, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyesi kulüplerinde forma giydi."
İlgili Haberler