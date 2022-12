MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Veda eden Yağız, 'Buraya gelmek çok ilginçti aslında. Üç sezondur takip ediyordum, başvurmayı bekliyordum. Buraya kadar gelmek nasip oldu, gönül isterdi ki daha ileriye gidelim. Şükürler olsun, MasterChef hayatımıza bir artı kattı. Onlara yemek yapmak bambaşka bir his, bunu asla unutmayacağım. Ana kadroya kaldığım o günün stresi yorgunuğu asla unutmuyorum. Burada var olmak çok güzeldi, her şeyiyle. Elimden geleni verdim bu zamana kadar. Hayatta her şey nasip. Bu yarışma sayesinde Üsküp'e gittim, yurt dışına gittim ilk defa. Bu yarışma sayesinde yeni kültürler gördüm. Kaybetmeyen bir kaptan olarak buradan gitmek çok güzel. Almak için o kadar mücadele ettiğim önlüğü çıkarıp gidiyor olmak çok kötü.'