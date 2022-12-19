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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

MasterChef'te veda gecesi! Mavi ve kırmızı takım kıran kırana mücadelelerini hafta boyunca sürdürdü. Dört dokunulmazlık oyunu sonunda eleme potasına da dört yarışmacı girdi. Pazar akşamı ise dört yarışmacı arasından bir isim MasterChef hayallerine veda etti.

Galeri Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:21
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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

TV8'in fenomen yarışması MasterChef 2022'de eleme gecesi! Mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık yarışları sonunda dört eleme adayı belirlendi ve pazar akşamı iki aşamalı eleme oyununda kozlarını paylaştı. Eleme ardından MasterChef'in ilk 6'sı netleşti.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

İki takım dokunulmazlıklarda performans sergiledi ve mavı takımdan Yağız, kırmızı takımdan da Ayaz, Görkem ve Tolga potaya gitti. Eleme gecesinde iki aşamalı oyun yapılıyor. İlk aşamada MasterChef jürisi yarışmacılardan yıldız anason ve Hindistan cevizi ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Dört yarışmacı da hayallerine veda etmemek için birbirinden leziz tabaklar çıkarmaya gayret etti.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

İlk tabakların ardından jürinin puanlama yapıldı ve Tolga 11, Yağız 15, Ayaz 18, Görkem 12 puan aldı. Yarışmacılar ikinci tura, şef tabağı aşamasına yükseldi. Bu turda ise dört isim Mehmet Şef'in İskenderun tabağını çıkarıyor.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Yarışmacıların şef tabakları değerlendirildi ve puanlar verildi. İkinci puanlarla birlikte; Görkem 40 puana, Ayaz da 37 puana ulaştı.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Böylece potadan ilk çıkan isim Görkem oldu. Ayaz'ın tabağında bazı ürünlerin eksik olmasından ötürü toplamda sadece 28 puan alabildi, bu puanla Ayaz'ın ilk 6'ya kalmasına vesile oldu.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Tolga ile Ayaz ise son ikiye kaldı. Tolga ise şeflerde toplamda 30 puan alarak potadan kutulan son isim. Böylece MasterChef'e bu hafta veda eden Yağız oldu.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Yağız'ın vedasını açıklayan Somer Şef, 'Yolun sonu, kolay hatalar... Sana veda ederken yüzümüzde gülücüklerle veda ediyoruz. Erkekler evinin neşesiydin. Buramın yaramaz ama sevimli çocuğuydun. MasterChef yolcuğun ilk 7'ye kadarmış. MasterChef'in 7.'si olduğun için tebrikler.' dedi.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Danilo Şef'in Yağız sözleri, 'Bir hata ile buraya düşmek ve yine bir hata ile buradan veda etmek... Tam bir centilmen gibi yarıştın. Bu güzel karakterini asla kaybetme. Çok teşekkür ederiz.' oldu.

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Yağız hakkında Mehmet Şef şu sözleri kullandı: 'İmkanlar verildiğinde daha çok ilerleyecek bir arkadaşsın. Bu işe gönlünü vermişsin. Sana mesleki hayatında başarılar diliyoruz. Kaliteli ve düzgün bir şekilde yarışmayı tamamladın. MasterChef'in eleneni değil, yedincisi olarak aramızdan ayrılıyorsun.'

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MasterChef'te bu hafta kim elendi. Veda eden isim belli oldu

Veda eden Yağız, 'Buraya gelmek çok ilginçti aslında. Üç sezondur takip ediyordum, başvurmayı bekliyordum. Buraya kadar gelmek nasip oldu, gönül isterdi ki daha ileriye gidelim. Şükürler olsun, MasterChef hayatımıza bir artı kattı. Onlara yemek yapmak bambaşka bir his, bunu asla unutmayacağım. Ana kadroya kaldığım o günün stresi yorgunuğu asla unutmuyorum. Burada var olmak çok güzeldi, her şeyiyle. Elimden geleni verdim bu zamana kadar. Hayatta her şey nasip. Bu yarışma sayesinde Üsküp'e gittim, yurt dışına gittim ilk defa. Bu yarışma sayesinde yeni kültürler gördüm. Kaybetmeyen bir kaptan olarak buradan gitmek çok güzel. Almak için o kadar mücadele ettiğim önlüğü çıkarıp gidiyor olmak çok kötü.'

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