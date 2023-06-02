Vedat Bilgin'den çalışma saatleriyle ilgili kritik açıklama. Mesai saatlerine düzenleme mi geliyor

Bakan Vedat Bilgin çalışma saatleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilgin, çalışma saatlerinin sektörel farklılıklara göre gözden geçirilebileceğine dikkat çekti.

Vedat Bilgin'den çalışma saatleriyle ilgili kritik açıklama. Mesai saatlerine düzenleme mi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve bu açıklamaların ardından "çalışma saatleri 6 saat mi olacak?" sorusu gündemde büyük bir ilgiyle takip edildi. Bakan Bilgin, çalışma saatlerinin verimlilik üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanların önerilerine değindi ve uzun çalışma saatlerinin verimi düşürdüğü konusunda uzmanların birleştiğini belirtti.

İNGİLTERE’DEN ÖRNEK VERDİ

Bakan Bilgin, İngiltere'nin 6 saatlik ve 5 saatlik pilot çalışmalarını hatırlatarak, bu ülkede yapılan çalışmaların 6 saatlik çalışma süresinin sonuçlandığını ifade etti. Türkiye'de de benzer bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı ve sektörel düzeyde çalışma sürelerinin etkililiği ve verimliliğini değerlendiren çalışmaların önemine dikkat çekti.

SEKTÖREL VERİMLİLİK VURGUSU

Bakan Bilgin, "Adam 8 saat çalışıyor ama verimliliği çok düşük. 5 saat çalışsa belki daha verimli olacak." şeklinde bir örnek vererek, çalışma sürelerinin sadece saat bazında değil, sektörel verimlilik farklarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenle sektörler arasında çalışma sürelerinin farklılaştırılması ve sektörel emek verimliliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

“ACİL BİR İHTİYAÇ”

Bakan Bilgin, Türkiye'deki çalışma saatleri konusunda acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti ve bu konuda hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kendisinin bir toplantıda yaptığı bir konuşmada da çalışma saatleri konusunu gündeme getirdiğini ve dünyada farklı ülkelerde farklı çalışma saatleri uygulamalarının olduğunu ifade etti. Avrupa'da bazı ülkelerde 7 saatlik çalışma sürelerine geçildiğini de sözlerine ekledi.

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