Vedat Milor kazadan kurtuldu avukat ve sigortacılardan kurtulamadı

Kaza, birkaç hafta önce bir akşam üstü, Milor ve arkadaşlarının seyahat ettikleri sırada yaşandı.

Küçük çaplı bir trafik kazası olan bu olayda, şans eseri kimse ciddi bir yara almadı.

Ancak, kaza sonrasında karşılaştıkları sorunlar, Milor'u derinden etkiledi.

Milor, kazanın hemen ardından hastaneye götürüldüklerini ve burada gerekli tedavilerin yapıldığını belirtti.

Kazayla ilgili polis tutanaklarının da düzenlendiğini ifade etti. Ancak asıl sorun, bu olaydan sonra başladı.

Milor, hastaneden ve polisten aldıkları hizmetin ardından, sürekli olarak avukatlık büroları veya çağrı merkezlerinden gelen telefonlarla rahatsız edildiklerini dile getirdi.

Vedat Milor kaza geçirdi!

Bu çağrılarda, kendilerine sigorta şirketlerinden para alabilecekleri yönünde bilgiler verildiğini söyledi.

Vedat Milor, bu durumun kişisel verilerin korunmasıyla ilgili büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Telefon numaramızı sadece hastane ve polisle paylaştık. Ancak bu veriler, bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmiş. Bu durum, ülkemizde kişisel verilerin korunmasında ciddi bir eksiklik olduğunu gösteriyor" dedi.

Kişisel verilerin nasıl ve nereden temin edildiğini bilmediğini belirten Milor, bu konuda yetkililerden bir açıklama ve çözüm beklediğini ifade etti.

Milor'un konuyla ilgili son paylaşımı şu şekilde:

"Ben ve arkadaşlarım geçirdiğimiz kaza sonrası sürekli olarak avukatlık büroları ya da call center tarafından aranıp rahatsız ediliyoruz. Sigortadan para alabileceğimizi söylüyorlar. Sanırım ülkemizde kişisel verilerin korunması ile ilgili büyük bir boşluk var. Bu verileri nereden temin ediyorlar siz biliyor musunuz? Telefon numaramızı hastane ve polis dışında kimseye vermedik."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yapmıştı.

Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullanmıştı.