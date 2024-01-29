Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor

Bahar Yıldırım
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor
Türk sporseverlerin yakından tanıdığı Vedat Muriç yeniden Süper Lig yolcusu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya ve ardından İspanya'ya giden Vedat Muriç için flaş bir iddia gündeme geldi.

Kosovalı golcü geçen sezon Mallorca ile harika bir performans sergilemişti, ancak bu sezon istediği seviyeye ulaşamadı.

İspanyol takımı, 29 yaşındaki golcüyü kiraya vermeye karar verdi.

Fenerbahçe Vedat Muriç'le ilgilenmezken Sarı Lacivertlilerin ezeli rakibinin Kosovalı yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Kosovalı golcünün şu anki piyasa değeri 15 milyon euro.

Ara transfer döneminde Vedat Muriç'e talip olan Galatasaray'ın alternatif forvet olarak yıldız oyuncuyu düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'ın Bakambu ile yollarını ayıracağı ve 29 yaşındaki golcüyü hedef listesine aldığı ifade edildi.

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin de Türkiye'ye geri dönmeye istekli olduğu da öğrenildi.

Galatasaray'ın ilk olarak oyuncuyu kiralık olarak almayı planladığı ve 6 aylık bir kiralama önerisinde bulunacağı belirtildi.

İlgili Haberler
Messi'nin takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor
Okan Buruk Galatasaray'ın eski yıldızıyla Florya'da görüştü
Galatasaray Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Ahmet Çakar'ın açıklaması olay oldu. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler tepki gösterdi
Galatasaray'da ikinci ayrılık kapıda. Taraftarın sevgilisiydi yeni takımını duyurdular
Son Haberler
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti Gündem
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu? Keşfet
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu?
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı Sağlık
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı Sağlık
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu? Gündem
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu?
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli Gündem
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli