Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya ve ardından İspanya'ya giden Vedat Muriç için flaş bir iddia gündeme geldi.

Kosovalı golcü geçen sezon Mallorca ile harika bir performans sergilemişti, ancak bu sezon istediği seviyeye ulaşamadı.

İspanyol takımı, 29 yaşındaki golcüyü kiraya vermeye karar verdi.

Fenerbahçe Vedat Muriç'le ilgilenmezken Sarı Lacivertlilerin ezeli rakibinin Kosovalı yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Kosovalı golcünün şu anki piyasa değeri 15 milyon euro.

Ara transfer döneminde Vedat Muriç'e talip olan Galatasaray'ın alternatif forvet olarak yıldız oyuncuyu düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'ın Bakambu ile yollarını ayıracağı ve 29 yaşındaki golcüyü hedef listesine aldığı ifade edildi.

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'nin de Türkiye'ye geri dönmeye istekli olduğu da öğrenildi.

Galatasaray'ın ilk olarak oyuncuyu kiralık olarak almayı planladığı ve 6 aylık bir kiralama önerisinde bulunacağı belirtildi.