Okan Buruk Galatasaray'ın eski yıldızıyla Florya'da görüştü

Ali Öncü
Okan Buruk Galatasaray'ın eski yıldızıyla Florya'da görüştü
Galatasaray uzun yıllar sonra Florya'da önemli bir ismi ağırladı.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, önceki gün Sarı-kırmızılı takımın antrenmanını Florya'da izledi.

Lincoln, Galatasaray'ın bugün Gaziantep FK'yla yapacağı karşılaşmayı da stadyumdan seyredecek.

Kendi menajerlik şirketini kuran Cassio Lincoln, bu aralar bazı genç Brezilyalı futbolcuların menajerliğini yapıyor.

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Sarı-kırmızılılar, 45 yaşındaki futbol adamına Güney Amerika pazarından oyuncu önermesini rica edecek ve yatırım transferlerine devam edecek.

Lincoln'ün Galatasaray'a yetenekli futbolcuları önereceği ve transfer konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.

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