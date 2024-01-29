Okan Buruk Galatasaray'ın eski yıldızıyla Florya'da görüştü

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, önceki gün Sarı-kırmızılı takımın antrenmanını Florya'da izledi.

Lincoln, Galatasaray'ın bugün Gaziantep FK'yla yapacağı karşılaşmayı da stadyumdan seyredecek.

Kendi menajerlik şirketini kuran Cassio Lincoln, bu aralar bazı genç Brezilyalı futbolcuların menajerliğini yapıyor.

ZİYARETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, 45 yaşındaki futbol adamına Güney Amerika pazarından oyuncu önermesini rica edecek ve yatırım transferlerine devam edecek.

Lincoln'ün Galatasaray'a yetenekli futbolcuları önereceği ve transfer konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.