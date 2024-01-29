Galatasaray Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

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Galatasaray Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk kararını verdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 23. hafta maçında bu akşam Gaziantep FK ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası'ndaki Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu yok.

Gaziantep FK'de ise Afrika Kupası'ndaki Gradel'in yanı sıra cezalı Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç yer almayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi kararını verdi. Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Barış, Davinson, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay., Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, İcardi.

Gaziantep FK'nın 11 de şu şekilde:

Nita, Arda, Djilobodji, Nkoulou, Jevtovic, Bikel, Furkan, M’Bakata, Markovic, Dragus, İlker.

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