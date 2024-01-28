Ahmet Çakar'ın açıklaması olay oldu. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler tepki gösterdi

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Ahmet Çakar'ın açıklaması olay oldu. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler tepki gösterdi
Hakem Cihat Aydın'ın performansını değerlendiren Ahmet Çakar'a taraftarlar tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi takım Başkent temsilcisini Cengiz’in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından hakem Cihat Aydın’ın performansını değerlendiren Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe- Ankaragücü maçını yöneten Cihan Aydın ı kutluyorum. İyi maç yönetti” dedi.

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Eski hakemin bu gönderisine ise hem Fenerbahçeliler hem Galatasaraylılar tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar hakem tarafından doğrandıklarını söylerken sarı-kırmızılı taraftarlar hakemin Fenerbahçe’yi tuttuğunu iddia etti.

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