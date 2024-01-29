Messi'nin takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor

Sol beke takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Lyon’dan Nicolas Tagliafico ismi gündeme geldi.

Angelino'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da sol bek transferi için iddialı bir isim yazıldı.

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sürecinde yüzde 7.5 alma hakkı olan Fransız oyuncunun eski menajerlik şirketinden sürpriz bir teklif geldi.

Fransız basını flaş gelişmeyi manşetten duyurdu.

CAA Stellar menajerlik şirketi hali hazırda Fransa'nın Lyon takımında forma giyen 31 yaşındaki Nicolas Tagliafico'yu önerdi.

Messi'nin takım arkadaşının da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçası olan yıldız oyuncuyla ilgilenen bir başka takım da La Liga'dan Betis.

Okan Buruk'un onay vermesi durumunda Galatasaray, Tagliafico için Lyon'la bir görüşme yapacak.