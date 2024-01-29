Messi'nin takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor

Ayşe Eser Kuşata
Messi'nin takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişmeyi Fransız basını duyurdu.

Sol beke takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Lyon’dan Nicolas Tagliafico ismi gündeme geldi.

Angelino'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da sol bek transferi için iddialı bir isim yazıldı.

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferi sürecinde yüzde 7.5 alma hakkı olan Fransız oyuncunun eski menajerlik şirketinden sürpriz bir teklif geldi.

Fransız basını flaş gelişmeyi manşetten duyurdu.

CAA Stellar menajerlik şirketi hali hazırda Fransa'nın Lyon takımında forma giyen 31 yaşındaki Nicolas Tagliafico'yu önerdi.

Messi'nin takım arkadaşının da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçası olan yıldız oyuncuyla ilgilenen bir başka takım da La Liga'dan Betis.

Okan Buruk'un onay vermesi durumunda Galatasaray, Tagliafico için Lyon'la bir görüşme yapacak.

29012024112952-7821925-11-29.jpg

copyright-proshots-23899853.jpg

f-5ggfnwcaazeo.jpg

İlgili Haberler
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor
Okan Buruk Galatasaray'ın eski yıldızıyla Florya'da görüştü
Galatasaray Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Ahmet Çakar'ın açıklaması olay oldu. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler tepki gösterdi
Galatasaray'da ikinci ayrılık kapıda. Taraftarın sevgilisiydi yeni takımını duyurdular
Galatasaray 3-0 yenildi
Galatasaray 3-0 yenildi
Son Haberler
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti Gündem
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu? Keşfet
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu?
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı Sağlık
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı Sağlık
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu? Gündem
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu?
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor Spor
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli Gündem
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli