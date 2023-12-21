Vefa Spor'un yeni başkanı Özer Sarı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Vefa Spor'un yeni başkanı Özer Sarı oldu
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Vefa Spor'un yeni başkanı Özer Sarı seçildi.

Vefa Spor'un olağanüstü genel kurulunda seçime tek liste ile gidildi.

Bölgesel Amatör Lig'de oynayan 115 yıllık kulübün yeni başkanı, önceki yönetimlerde farklı görevlerde bulunan Özer Sarı oldu.

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İLK AMAÇLARINI AÇIKLADI
Başkan seçilmesinin ardından açıklamalar yapan Özer Sarı, “Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla, zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Vefa’yı bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZER SARI'NIN YÖNETİM LİSTESİ
Özer Sarı’nın yönetim listesinde, Mahmut Saklı, Mehmet Çetin, Ömer Saltuk Toksoy, Ferit Furkan, Emre Dursun, Uğur Yavuz, Barış Yıldız, Niyazi Yılmaz, Fikret Birkan, Mehmet Çiftçi, Av. İlknur Adiller, Recep Saraçoğlu, Mehmet Leventdoğlu, Ümit Boztepe, Emre Ertop, Melih Kalaycı, Şefik Esmer ve Ali İhsan Yetkin gibi isimler yer alıyor.

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