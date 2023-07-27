Vefaspor'da yeni dönem

26 Temmuz'da yapılan Vefaspor Olağanüstü Kongresinde genç iş adamı ve film yapımcısı Burak Çelik başkanlığa seçildi.

Yönetimde iş dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra sanat dünyasından ünlü film yapımcıları ve film yönetmenleri de yer aldı.

Camianın ve üyelerin tam desteği ve çoğunluğu ile destek alan Burak Çelik, Vefaspor'u eski efsane dönemine kavuşturmayı hayal ettiklerini söyledi.

"YENİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Vefaspor'un yeni başkanı Burak Çelik, seçim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

-Yönetim olarak Vefa tarihinde görülmemiş bir yönetim kurulu kurduk. Genç, dinamik, vizyon sahibi iş dünyasında kendilerini geniş kitlelere ispat etmiş çok başarılı bir ekip kurduk. Allahın izniyle iş dünyasında yakaladığımız başarı misyonu kulübümüze aktarıp hep beraber yönetimimizle birlikte Vefaspor'da hedefimiz olan üst liglere çıkmak. Tüm Vefa camiası olarak gönül birliği ile mücadele vereceğiz. Bu yıl kulübümüzün 115. yılımızda Hedefimiz 3. Lige çıkıp eski günlerimize geri dönmek istiyoruz.

-115 yıllık büyük bir camiayız. Bu yıl kuracağımız doğru yapılanma ve doğru sinerji ile beraber hedefimiz 5 sene içerisinde 1. Ligde yer alan ve çıktığı üst liglerde kalıcılık sağlayan bir futbol Kulübü oluşturmak. Hedefimiz günü kurtarmak bu yılı kurtarmak değil vefanın geleceğini doğru ve profesyonel adımlarla hakettiğimiz yapılanma ile sportif bir anlamda her kulvarda kalıcı olan bir spor kulübü oluşturmak istiyoruz. Bunu da ancak bu yönetim kurulu yapabilir

-Basketbol ve Voleybol’da bu yıl 2. Ligdeyiz. Hedefimiz, bu yıl iki branşımızda 1. Lige çıkmak. Yönetim olarak 4 branşta da şampiyonluk mücadelesi vereceğiz.

-Yapacak çok işimiz var. Bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız. Özellikle futbol için ifade etmiştim. Bu konuda içiniz rahat olsun. Camiamızın bu süreçte bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu hep beraber sportif anlamda göstermeliyiz.

-Vefa bir ruhtur. 115 yıllık böyle bir camianın evladı olduğum için bizler bu ruhun parçası olduğumuz için şanslıyız. Artık Vefa'yı özellikle futbolda hak ettiği yere hep beraber getireceğiz inşallah. Avrupa’da başarılı olmuş, üst düzey bir futbol adamıyla ön anlaşma yaptık. İlerleyen günlerde futbol A takım hocamızı ve anlaştığımız oyuncularımızı da duyuracağız.

Öte yandan kulübün yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de şu şekilde;

Burak Çelik, Alper Kıvılcım, Özgür Bakar, Serdar Can, Sami Dündar, Burhan Gün, Utku Ataç, Hasan Gönültaş, Onur Aşa, Mengü Atasagun, Baha Direk, Barış Emre Ergin, Hüseyin Cüneytsatar, Murat Saraçoğlu, Muratcan Yıldız Yedek Üyeler : Sadık Eren , Eyüp Yardımcı,Süleyman Altıntaş,Ahmet Arslan , Emir Ertop