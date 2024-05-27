Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı

Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı
Düzenleme: Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir ve bu yıl 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle, belirli şartlara uygun hayvanları ibadet amaçlı kesmektedirler. Peki, Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı…

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 1

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan aldığı bilgilere dayanarak, vekalet yoluyla kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktaları 10 soruda özetledi:

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 2

1 - Kurban Kesim Zamanı: Kurban kesimi, bayram namazının kılındığı yerlerde namazdan sonra, kılınmadığı yerlerde ise fecirden itibaren başlar. Kesim, bayramın üçüncü günü akşamına kadar Hanefi mezhebine göre, dördüncü gün gün batımına kadar Şafii mezhebine göre yapılabilir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 3

2 - Vekaletle Kurban Kesimi: Vekaletle kurban kesmek isteyen kişi, kesim yapacak kişiye veya kuruma vekalet vermelidir. Vekalet, kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi tüm süreçleri kapsamalıdır.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 4

3 - Kurban Hisseleri: Küçükbaş hayvanlarda birden fazla kişi, büyükbaş hayvanlarda ise en fazla yedi kişi hissedar olabilir. Birden fazla kişinin aynı hisseye sahip olması caiz değildir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 5

4 - Vekaletin Kim Adına Olması: Kurban, vekalet veren kişinin niyetiyle ve adına kesilmelidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 6

5 - Kesim Ücretleri ve Giderler: Kesim ücretleri ve organizasyon giderleri, kurbanlık hayvanların eti, derisi veya sakatatından karşılanmamalıdır.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 7

6 - Hissedarların Belirlenmesi: Hissedarlar belirlenmeden topluca kurban kesilmesi caiz değildir. Her hissedar, kesimden önce belirlenmeli ve hayvan onların adına kesilmelidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 8

7 - Kurban Etlerinin Satış Planlaması: Kurban etlerinin satışı, kurban ibadetinin hikmetlerine aykırıdır. Kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine ve diğer paylaşılacak kişilere ulaştırılmalıdır.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 9

8 - Kurban Etinin Satılması: Kurban etinin ticari amaçla satılması caiz değildir. Kurban kesimine aracılık eden kuruluşlar, belli bir et miktarını taahhüt etmemelidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 10

9 - Kurban Etinin Dağıtımı: Kuruluşlar, kestikleri kurban etlerinin tamamını hissedarlara veya onların belirlediği yerlere ulaştırmalıdır.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 11

10 - Hissedarlara Et Verilmesi: Kurban etleri, hissedarların izni ve onayı ile onlara veya belirledikleri kişilere verilmelidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 12

Kurban kesimi, İslam'da önemli bir ibadet olup, belirli adab ve kurallara göre yapılmalıdır. İşte kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 13

1. Yetkili Kişilerce Yapılmalı: Kurban kesimi, bilgi ve deneyim sahibi yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 14

2. Temiz ve Hijyenik Ortamlarda Yapılmalı: Kesim için seçilen alanın temizlik ve hijyen açısından uygun olması önemlidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 15

3. Hayvana İyi Bakılmalı: Kurban edilecek hayvanın bakımı, kesim öncesinde de önemlidir.

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Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı 16

4. Kıbleye Karşı Yatırılmalı: Hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmelidir.

5. Kesim İşlemi Süratli Yapılmalı: Kesim işlemi hızlı ve profesyonel bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalıdır.

6. Çevre Temizliği ve Hijyen: Kesim sırasında çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bu kurallara uyulması, hem ibadetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi hem de hayvanın refahı açısından önem taşımaktadır.

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