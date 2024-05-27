Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı

4. Kıbleye Karşı Yatırılmalı: Hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmelidir.

5. Kesim İşlemi Süratli Yapılmalı: Kesim işlemi hızlı ve profesyonel bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalıdır.

6. Çevre Temizliği ve Hijyen: Kesim sırasında çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bu kurallara uyulması, hem ibadetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi hem de hayvanın refahı açısından önem taşımaktadır.