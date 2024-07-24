Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de işe girdiği haberinin ardından liyakat tartışmalarını yeniden alevlenmiş ve bu konu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Destici, kızının işe alınmasının tamamen kendi çabalarıyla gerçekleştiğini ve aldığı maaşın abartıldığı kadar yüksek olmadığını savunmuş, ancak bu iddiaların özellikle TBMM içinde benzer pozisyonlarda çalışan diğer personellerin maaşları göz önüne alındığında pek gerçekçi bulunmadığı iddia edilmişti.

Söz konusu olay, genç üniversite mezunlarının çeşitli sınavlara girip iş ararken, bazı kişilerin ailelerinin referansıyla kolayca iş buldukları şeklinde genel bir eleştiriye neden oldu.

AKP'Lİ ÜNÜVAR'IN KIZININ DA DESTİCİ'NİN KIZIYLA AYNI GÜNLERDE TBMM'YE GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Odatv'nin yaptığı araştırmada, benzer durumların sadece Destici ailesiyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Örneğin, Ankara Üniversitesi Rektörü ve AKP Milletvekili Necdet Ünüvar'ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül de aynı günlerde TBMM Destek Hizmetleri’nde işe başladığı iddia edildi. Solmazgül'ün maaşının iddialara göre oldukça yüksek olduğu ileri sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN 'BAHÇELİ' DETAYI

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Fikret Hayali’nin kızı Kevser Aybüke Hayali ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın kızı Hilal Varlı'nın da TBMM bünyesinde görev yaptığı ileri sürüldü. Bu durumlar, kamuoyunda aile bağlantıları ile iş bulma pratiğini tartışmaya açtı.

TBMM'de işe alım süreçlerinin liyakat ilkesine uygun olup olmadığına dair tartışmaların devam ettiği aktarıldı.