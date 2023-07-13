Vekil kürsüde Arapça konuştu. Meclis'te ortalık karıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 15’inci Birleşim 1’inci Oturumu "Arapça selam" gerginliği ile başladı.

Yeşil Sol Parti (YSP) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, ilk kürsü konuşmasını yaparken konuşmasına Arapça selam vererek başladı. İYİ Partili vekiller “Türkçe konuşması gerektiğini” söyleyerek Altın’a tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, vekiller arasında yaşanan tartışmanın üzerine birleşime ara verdi.

“ONLARIN DİLİYLE SELAMLAMAK İSTİYORUM DEDİ”

Tepki seslerinin yükselmesi üzerine araya giren Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

Anlamayacak bir şey yok. Kürtçe, Arapça Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna izafede bulunarak dinleseydiniz, onların diliyle selamlamak istiyorum dedi. Bana müdahale edin dediniz. İç tüzüğü en az sizin kadar biliyorum. Çanakkale’de yan yana hayatını veren insanlar bunlar. O gün işgal eden İngiliz’e, Fransız’a karşı… Bu ülkede İngilizce, Fransızca resmi eğitim dili oluyor. Burada benim selamlamaya müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de ‘diliniz sizin, ayetiniz Allah’ın ayetidir’i hatırlamaya gerek bile görmüyorum.

"TBMM’NİN DİLİ TÜRKÇE OLARAK ŞERH EDİLMİŞTİR"

Altın’ın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz aldı. Dervişoğlu, Altın’ın Arapça selamına tepki göstererek şunları söyledi:

Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Bazı şeylere tepki gösterdiğimizde, tepkinin kaynağının dilden kaynaklandığını düşünenler olabilir. Hayır. Tepki, kuralların çiğnenmesinden kaynaklanıyor. Nerede ortaklaştığımızı bilirim. İstilacı milletlerin dilinin eğitim dili olarak kullanılmasını ben de yadırgıyorum. Ama TBMM’nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Meclis-i Mebusan’dan bu yana bu Türkçe olarak şerh edilmiştir. Aksi durumda ne oluyor? Ben Arapça’yı, Kürtçe’yi, Çerkezçe’yi, Gürcü’ceyi bilmediğim için ne konuşulduğunu anlamıyorum. Ben o zenginliği biliyorum ama içinden gelmiyorum. Ne zaman istiyorsanız uygun zeminde tartışırız. Ama tartışmaya sebep olacak bir aykırılığa da rıza gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum.

"ŞERH KELİMESİ ARAPÇADIR"

Önder, Dervişoğlu’nun ifadelerine yanıt verdikten sonra birleşime ara verdi.

Önder, şöyle konuştu:

Dervişoğlu, dedi ki ‘şerh ediliyor’. Şerh etmek Arapça, Türkçe’yle alakası yok. ‘Müdahale’ dedi, o da Arapça. Vekil de Arapça selam vermiş. Buraya girersek çıkamayız.